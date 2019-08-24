ЕС не будет сотрудничать с Лондоном по Brexit без соглашения – Туск

Дональд Туск / Фото: AFP

Евросоюз открыт к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по проблеме выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), кроме выхода без соглашения. Об этом заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в преддверии саммита G7.

"ЕС всегда был и остается полностью открыт к сотрудничеству. Мы готовы вести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Но есть одна вещь, по которой я не стану с ним сотрудничать, – это Brexit без соглашения", - подчеркнул Туск.

"Это уже третий премьер (Великобритании), с которым я буду обсуждать Brexit. Надеюсь, он не войдет в историю как Мистер Не Согласен", – отметил Туск.

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Глава Евросовета подчеркнул, что готов обсудить любые приемлемые для стран ЕС идеи Джонсона, в том числе по главной проблеме Brexit – режиму контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Борис Джонсон добивается внесения изменений в этот пункт согласованного с ЕС текста соглашения по Brexit, однако Брюссель продолжает настаивать, что этот документ не подлежит пересмотру, а обсуждать можно лишь его интерпретации. Ожидается, что эта тема станет одной из ключевых на двусторонних встречах лидеров европейских стран и председателя ЕС на полях саммита G7 в Биаррице.

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Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.

Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.

В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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