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ЕС не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине

Сегодня, 14:46

Брюссель полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ, сообщил представитель ЕС

Фото: Анатолий Бойко
ЕС не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg Евросоюз Брюссель полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ, сообщил представитель ЕС

Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель Евросоюза в пятницу в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться 18 февраля, передает Укринформ.

"Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборах в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ", – отметил представитель ЕС.

По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, Киев достиг большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украине стоит продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствование фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.

Ранее сообщалось, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

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Тег выборы, Евросоюз, Украина

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