ЕС не пойдет на возобновление переговоров по условиям Brexit

При этом в ЕС готовы к альтернативам во время переходного периода

Mark Rutte / Twitter.

ЕС не пойдет на возобновление переговоров по условиям Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/889/48d/5c588948da414.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/889/48d/5c588948da414.jpg 2019-02-04T20:56:00+02:00 Евросоюз При этом в ЕС готовы к альтернативам во время переходного периода

Европейский Союз не вернется к обсуждению условий сделки по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), заявил глава делегации ЕС на переговорах по этому вопросу Мишель Барнье сегодня, 4 февраля.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт", – написал он в Twitter по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Барнье добавил, что ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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