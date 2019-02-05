ЕС расширил санкции против Ирана

Блок будет продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере

Фото: Flickr

ЕС расширил санкции против Ирана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1d4/592/5c51d459266f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1d4/592/5c51d459266f6.jpg 2019-02-05T01:47:00+02:00 Евросоюз Блок будет продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере

Евросоюз ввел санкции в отношении двух граждан Ирана и одной компании из-за деятельности иранской разведки в государствах-членах.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС.

"Совет ЕС глубоко обеспокоен враждебной активностью, которую Иран проводил на территории государств-членов и в этом контексте решил добавить в санкционный список два физических лица и одну организацию", – говорится в заявлении.

Как отметили в ЕС, блок будет продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно прекратить такое неприемлемое поведение

Ранее Евросоюз принял решение ввести санкции против иранской разведки в связи с ее планами осуществить убийства на территории ЕС.

Напомним, полиция безопасности Дании заявила о том, что подозревает разведку Ирана в организации нападения на лидера иранской оппозиционной группировки. В связи с этим гражданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гетеборге 21 октября.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен вызвал посла Ирана в Копенгагене Мортезу Морадиана на встречу в МИД для объяснений по поводу информации о незаконной деятельности иранской разведки на территории королевства. Кроме того, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на пресс-конференции заявил, что МИД страны отзывает своего посла в Иране для консультаций.

Позже внешнеполитическое ведомство Ирана отвергло обвинения полиции безопасности Дании в подготовке нападения.

Напомним, Франция арестовала активы, принадлежащие иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, в ответ на сговор с целью совершения нападения на съезд иранской оппозиции на окраине Парижа в июне.

Иран последовательно опровергает любую причастность к планированию или совершению убийств, заявляя, что эти обвинения имеют целью ухудшить отношения между ЕС и Ираном.

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