ЕС сделал жесткое заявление на "российском" заседании Совбеза ООН по Крыму

ЕС не признает и не признает незаконную оккупацию Крыма и Севастополя

Европейский Союз не признает незаконную оккупацию Россией Крыма и Севастополя и продолжит санкционное давление на РФ. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза на заседании Совбеза ООН о ситуации в Крыму, созыв которого инициировала Москва.

"Шесть лет спустя ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает решительно осуждать это нарушение международного права. Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина. Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации этой политики, в том числе посредством санкций", - говорится в заявлении.

В Брюсселе отметили, что Москва пытается легитимизировать незаконную оккупацию.

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"Мы сожалеем о том, что Россия созывает встречу по формуле Аррии в тщетной попытке узаконить незаконную аннексию, и подчеркиваем, что эта акция и наше участие здесь не могут быть истолкованы как признание какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь", – отметили европейские дипломаты.

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В ЕС напомнили, что действия России являются вопиющим нарушением международного права и ключевых принципов международного порядка. В заявлении также отмечается, что после незаконной оккупации началась и продолжающаяся милитаризация полуострова Россией оказала серьезное негативное влияние на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе, а ситуация с правами человека значительно ухудшилась с момента незаконной оккупации, что зафиксировано в докладах Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Все нарушения прав человека должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию прекратить злоупотребление антиэкстремистским законодательством и освободить всех незаконно задержанных заключенных с полуострова. В частности, права крымских татар были серьезно нарушены. Россия запретила Меджлис, их законное самоуправление, продолжает преследовать его лидеров и закрыла крымскотатарские СМИ. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения", – говорится в заявлении.

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Дипломаты подчеркнули, что крымские татары, украинцы и все этнические и религиозные общины на полуострове должны быть в состоянии поддерживать и развивать свою идентичность.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

В Украине также учредили День сопротивления оккупации Крыма.

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