ЕС тренируется отражать кибератаки во время выборов в Европарламент
В киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов
Европейский парламент, государства-члены ЕС, Европейская комиссия и Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) провели учения, чтобы проверить реакцию ЕС на возможные инциденты в области кибербезопасности во время выборов в Европарламент. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
"Цель учений, которые состоялись сегодня в Европейском парламенте, состояла в том, чтобы проверить, насколько эффективны государства-члены ЕС, а также их методы реагирования и кризисные планы, а также – определить способы предотвращения, выявления и смягчения инцидентов в области кибербезопасности, которые могут повлиять на предстоящие выборы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов.
Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.
Противодействие попыткам вмешательства осложняет то, что выборы будут проходить в течение четырех дней в не менее 27 странах ЕС (если Великобритания к тому времени все же выйдет из объединения). Поэтому Кинг заявил о необходимости подготовиться к попыткам повлиять на выборы дезинформацией, манипуляциями или иным вмешательством. Для этого ЕС, в частности, организует в марте – начале апреля обучениt, как страны-члены объединения смогут реагировать на скоординированные кампании по дезинформации во время избирательного процесса. Ведь именно государства организуют выборы в Европарламент.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ЕС тренируется отражать кибератаки во время выборов в Европарламент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп продлил режим ЧП, введенный из-за угроз в киберпространстве
Согласно указу, режим будет действовать еще как минимум год, так как угрозы сохраняются
Из России рассылали письма, позорящие министра Латвии
Хакеры предприняли попытку дискредитировать министра обороны и сферу обороны в целом