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ЕС тренируется отражать кибератаки во время выборов в Европарламент

Сегодня, 08:13

В киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов

Фото: Flickr
ЕС тренируется отражать кибератаки во время выборов в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg Евросоюз В киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов

Европейский парламент, государства-члены ЕС, Европейская комиссия и Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) провели учения, чтобы проверить реакцию ЕС на возможные инциденты в области кибербезопасности во время выборов в Европарламент. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Цель учений, которые состоялись сегодня в Европейском парламенте, состояла в том, чтобы проверить, насколько эффективны государства-члены ЕС, а также их методы реагирования и кризисные планы, а также – определить способы предотвращения, выявления и смягчения инцидентов в области кибербезопасности, которые могут повлиять на предстоящие выборы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов.

Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.

Противодействие попыткам вмешательства осложняет то, что выборы будут проходить в течение четырех дней в не менее 27 странах ЕС (если Великобритания к тому времени все же выйдет из объединения). Поэтому Кинг заявил о необходимости подготовиться к попыткам повлиять на выборы дезинформацией, манипуляциями или иным вмешательством. Для этого ЕС, в частности, организует в марте – начале апреля обучениt, как страны-члены объединения смогут реагировать на скоординированные кампании по дезинформации во время избирательного процесса. Ведь именно государства организуют выборы в Европарламент.

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Тег Европарламент, учения, кибербезопасность

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