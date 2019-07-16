ЕС ввел санкции против Турции из-за геологоразведки у берегов Кипра
Страны ЕС ограничат финансовую помощь Турции
Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил ограничительные меры в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра.
Об этом пишет DW.
Санкции, в частности, предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка.
Кроме того, в Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками.
Кроме того, в отношении Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", если Турция продолжит геологоразведку, отмечалось в проекте постановления. По данным источников агентства dpa, текст документа был одобрен 15 июля без изменений.
Эти точечные меры могут, в частности, коснуться конкретных лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.
По мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно.
Развертывание Анкарой двух кораблей для поиска нефти и газа вызвало спор с Республикой Кипр. Оффшорная зона, куда были отправлены суда, является частью того, что международное сообщество признает в качестве исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр, которая пригласила западных гигантов, таких как ExxonMobil и France Total.
Турция заявляет, что ее действия соответствуют международному праву, и что она ведет бурение на своем континентальном шельфе.
Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении мигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.
При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.
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