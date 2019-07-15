Евросоюз угрожает Турции санкциями из-за Кипра
Брюссель не станет закрывать глаза на нарушения в отношении одного из своих членов
Вслед за США, которые собираются ввести против Турции санкции за покупку российских С-400, наказать Анкару решил и Евросоюз.
Об этом перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе 15 июля заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Глава австрийского МИД объяснил такое решение действиями Анкары в отношении Кипра, в исключительную экономическую зону которого турецкие власти отправили в июне и июле два судна для разработки газового месторождения.
"Мы сегодня примем ряд мер против Турции: меньше денег, меньше кредитов через Европейский инвестиционный банк, приостановка переговоров по авиационному соглашению", — заявил Шалленберг, допустив введение и других санкций.
Глава австрийской дипломатии напомнил полной поддержке Кипра Евросоюзом.
Стоит отметить, что Турция оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра.
Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении мигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.
При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Евросоюз угрожает Турции санкциями из-за Кипра". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Турции за перевозку нелегалов задержали двух украинцев
Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны
Турция приобрела у России установки С-400
В США считают, что такая сделка является неосторожным шагом
В США прекратили обучение почти 30 турецких военных из-за российских С-400
Если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников
В Эгейском море у берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами: 12 погибших
Спасателям удалось спасти 31 человека