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Евросоюз угрожает Турции санкциями из-за Кипра

15 июля, 12:43

Брюссель не станет закрывать глаза на нарушения в отношении одного из своих членов

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

Вслед за США, которые собираются ввести против Турции санкции за покупку российских С-400, наказать Анкару решил и Евросоюз.

Об этом перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе 15 июля заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Глава австрийского МИД объяснил такое решение действиями Анкары в отношении Кипра, в исключительную экономическую зону которого турецкие власти отправили в июне и июле два судна для разработки газового месторождения.

"Мы сегодня примем ряд мер против Турции: меньше денег, меньше кредитов через Европейский инвестиционный банк, приостановка переговоров по авиационному соглашению", — заявил Шалленберг, допустив введение и других санкций.

Глава австрийской дипломатии напомнил полной поддержке Кипра Евросоюзом.

Стоит отметить, что Турция оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра.

Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении мигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.

При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.

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Тег Австрия, Кипр, Турция, Евросоюз, санкции, добыча газа, разработка месторождений

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Источник:

ТАСС

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