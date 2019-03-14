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ЕС выделит миллиард евро гуманитарной помощи Сирии – Могерини

Сегодня, 12:18

Также Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису

Федерика Могерини
Федерика Могерини. Фото: AFP
ЕС выделит миллиард евро гуманитарной помощи Сирии – Могерини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg Евросоюз Также Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису

Евросоюз выделит более 1 млрд евро гуманитарной помощи народу Сирии и сирийским беженцам на 2019–2020 годы. Об этом заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, выступая на министерской части международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Я горда объявить, что ЕС выделит более 560 млн евро на 2019 год и такую же сумму на 2020 год. Более того, мы намерены сохранить этот уровень и в 2021 году", – сказала она.

Также Могерини сообщила, что Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису, заключенного в марте 2016 года между Брюсселем и Анкарой.

"ЕС выделяет второй транш в размере 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции", – сказала она.

Ранее сообщалось, что ЕС расширил санкционный список сторонников сирийского диктатора Башара Асада.

Санкционный список теперь состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов. В то же время имена и национальность лиц не называются.

Напомним, американский генерал рассказал, кто выиграет от ухода войск США из Сирии.

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Тег Сирия, гуманитарная помощь, могерини

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Источник:

ТАСС

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