Еще одна европейская страна объявила себя свободной от коронавируса

Новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней

Так как по данным Института общественного здравоохранения новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В свою очередь, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом, предупредив, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.

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Брайович напомнила, что данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан.

Напомним, что Черногория была последней европейской страной, зарегистрировавшей первый случай коронавирусной болезни. О первой инфекции COVID-19 было объявлено 17 марта. В целом власти подтвердили 324 случая заболевания, 9 из которых оказались летальными.

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Ранее Словения также объявила себя страной, свободной от коронавируса, однако позже представители власти отчитались о новых случаях заражения и подчеркнули, что любые заявления об отсутствии коронавируса в стране можно считать сомнительными.

О том, с какой страны может начаться вторая волна коронавируса, смотрите видео:

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