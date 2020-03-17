В Европе не осталось стран без коронавируса: в Черногории нашли два случая

Речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Черногории, сообщил на пресс-конференции глава правительства страны Душко Маркович.

По его словам, речь идет о двух пациентках 1948 и 1973 годов рождения, их состояние оценивается как стабильное.

Премьер отметил, что ранее эти две женщины посещали один из регионов, затронутый эпидемией. О каком именно регионе идет речь, Маркович не уточнил.

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Ранее Черногория оставалась последней европейской страной, где не были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Европейский союз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент подчеркнул, что "угроза коронавируса стала реальностью". "Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", — сказал Макрон. "Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее все страны согласились на предложение Еврокомиссии за рядом исключений на 30 дней закрыть границы союза для иностранцев.

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