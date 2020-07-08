Еще одна страна Евросоюза запретила "рупор Кремля"

C 9 июля в Литве нельзя ретранслировать пять каналов группы RT

Вслед за Латвией, которая на прошлой неделе запретила ретрансляцию семи кремлевских телеканалов, которыми руководит пропагандист Дмитрий Киселев, аналогичное решение приняла и соседняя Литва.

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Как сообщает BNS, о решении запретить пять каналов из группы RT (бывшая Russia Today) – RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD – 8 июля сообщил глава Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс.

Он отметил, что решение принималось с учетом позиции Министерства иностранных дел Литвы.

"Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается", – объяснил Мартишюс.

В силу решение вступит 9 июля, но в комиссии готовятся к тому, что оно будет обжаловано.

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Стоит отметить, что в "черный список" ЕС Дмитрий Киселев попал в связи с подрывом территориальной целостности и посягательством на суверенитет и независимость Украины. Литва систематически демонстрирует поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и в марте даже официально отказалась признавать документы, которые были выданы в оккупированном Крыму.

Напомним, в прошлом году Вильнюсский суд выдал санкцию на блокирование литовского портала российского пропагандистского агентства Sputnik, впрочем, решение было связано не с характером подаваемой информации, а с нарушением авторского права.

А о сотрудничестве Киева и Вильнюса и их совместном противостоянии российской агрессии смотрите в видеосюжете:

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