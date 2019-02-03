Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию
Минюст страны оценивает ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от Российской Федерации компенсации за советскую оккупацию. Об этом министр заявил в статье для "Эстонской дневной газеты" "Ээсти Пяевалехт".
"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", отметил министр в материале газеты Eesti Paevaleht, посвященный 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.
По его словам, "Россия как правопреемница Советского Союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".
Минюстерство юстиции оценивает ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро.
В августе 2018 года Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.
Россия же заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях якобы необоснованны.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли. Она призвала мировое сообщество осудить поведение Москвы.
Также мы писали, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил конкурс на первую очередь строительных работ по обустройству границы с Россией.
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