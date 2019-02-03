Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию

Минюст страны оценивает ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро

Урмас Рейнсалу. Фото из открытых источников.

Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d0/d2b/5c56d0d2bf329.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d0/d2b/5c56d0d2bf329.jpg 2019-02-03T13:31:00+02:00 Евросоюз Минюст страны оценивает ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от Российской Федерации компенсации за советскую оккупацию. Об этом министр заявил в статье для "Эстонской дневной газеты" "Ээсти Пяевалехт".

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", отметил министр в материале газеты Eesti Paevaleht, посвященный 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.

По его словам, "Россия как правопреемница Советского Союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

Минюстерство юстиции оценивает ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро.

В августе 2018 года Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.

Россия же заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях якобы необоснованны.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли. Она призвала мировое сообщество осудить поведение Москвы.

Также мы писали, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил конкурс на первую очередь строительных работ по обустройству границы с Россией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эстония хочет получить от Москвы компенсацию за советскую оккупацию". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...