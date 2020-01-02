Эстония неожиданно припомнила России территориальные претензии

Хенн Пыллуаас. Фото: riigikogu.ee

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о территориальных претензиях его страны к России согласно почти 100-летнему договору. Об этом он заявил во время своего новогоднего поздравления, опубликованного на сайте эстонского парламента.

Он отметил, что Эстония должна следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои агрессивные геополитические планы. Кроме того спикер парламента напомнил, что 2 февраля исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора.

"Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН", – заявил Пыллуаас.

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Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. После оккупации Эстонии Советским Союзом город Изборск был передан Псковской области РСФСР, а Ивангород включен в состав Кингиссепского района Ленинградской области РСФСР (1945 г.). В мае 2005 года министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, закрепившие прохождение госграницы между двумя государствами по прежней административной границе между РСФСР и Эстонской ССР "с незначительной корректировкой на условиях адекватной территориальной компенсации". Одним из основных предметов переговоров по российско-эстонской границе является "Саатсеский сапог". Его планировалось передать Эстонии, обменяв на другие территории. Договор не был ратифицирован Россией из-за внесенных в него эстонской стороной поправок.

Ранее Эстония обвиняла Россию в "отжиме" части территории. По словам министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, россияне и не возвращают земли, не дают компенсацию.

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