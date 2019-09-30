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Эстония в ПАСЕ заявит о кризисе в организации из-за возвращения России

30 сентября, 13:31

Делегация Эстонии считает, что диалог и участие ее страны в ассамблее важно продолжать

Фото: twitter.com/pace

Фото: twitter.com/pace

Эстонская делегация на Парламентской ассамблее Совета Европы попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России.

Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, ссылаясь на главу делегации Марии Юферевой-Скуратовски.

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"Права России в ассамблее летом были восстановлены на определенных условиях. Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется", – сказала она 30 сентября.

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По словам Юферевой-Скуратовски, Таллин готов сотрудничать со странами-членами ПАСЕ, потому разделяют мнение, что "для полного восстановления права голоса Россия должна выполнить выдвинутые ей условия".

И хотя после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ Эстония выразила готовность вслед за Украиной прекратить свое участие в сессиях организации, глава делегации считает, что диалог и участие ее страны в ассамблее важно продолжить.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

"В этой сложной ситуации Эстонии необходимо участвовать в диалоге и не бойкотировать работу ассамблеи", – подчеркнула Мария Юферева-Скуратовски.

Напомним, что из-за возвращения России украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии ПАСЕ и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

30 сентября открывается последняя в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, что является одной из главных тем дня. Участники подведут итоги работы Бюро и Постоянной комиссии после летней сессии и обсудят широкий круг вопросов — от защиты осведомителей в странах Европы до прав "климатических беженцев". Вопрос о восстановлении полномочий России в повестку дня не включен.

С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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Россия Эстония Совет Европы парламентская ассамблея ПАСЕ

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