"Этот храм будет мечетью": мусульманка атаковала украинского священника в Бельгии

В Бельгии мусульманка напала на грекокатолического священника из Украины.

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Как сообщил на своей странице в Facebook сам настоятель украинской грекокатолической общины Рождества Иоанна Крестителя Иван Данчевский, инцидент произошел 26 июля в городе Гент.

"Воскресное настроение испорчено. После службы, когда возвращался домой, неизвестная женщина напала на меня и пыталась отобрать ключи и зайти в дом, была агрессивной, сказала, что скоро этот храм будет мечетью, а церковное здание принадлежит ей. К счастью, полиция прибыла достаточно быстро, и ее арестовали", – пишет Данчевский.

Он отметил в комментариях, что женщина также выкрикивала слова про пророка Мухаммеда.

Фото: facebook.com/ivan.danchevskyi

Сам священник при этом не пострадал, так как успел укрыться в храме. По его словам, у него прежде не возникало проблем с мусульманами, хотя живет он в мусульманском районе.

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"Все знают, что я священник, потому что видят, как я иду в храм в подряснике. Никаких проблем не было. Меня хорошо приняли во всех магазинчиках, где собственники и работники мусульмане, и даже обращаются "батюшка", – отметил священнослужитель.

Он считает, что женщина имеет проблемы с психикой и это проявление единичного случая религиозного фанатизма.

Напомним, ранее в этом месяце в Киеве задержали мужчину, который обокрал священника расположенного в центре Михайловского собора.

А в апреле церкви ограбили в Винницкой области – воры украли три иконы 1860 года, но в мае были пойманы.

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