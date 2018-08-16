Еврокомиссия озабочена протестами в Румынии

Сегодня, 15:42

Еврокомиссия придает большое значение прогрессу судебной реформы и борьбе с коррупцией

фото AFP
фото AFP

В Еврокомиссии озабочены протестами в Румынии, которые повлекли за собой волну насилия. Однако, разделяет их основные лозунги -  требования продолжения борьбы с коррупцией и активизации судебной реформы. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Спар.

"Еврокомиссия с озабоченностью следит за ситуацией. Участники протестов выступали против снижения темпов судебной реформы и борьбы с коррупцией. Еврокомиссия придает большое значение прогрессу судебной реформы и борьбе с коррупцией. Мирные протесты в Румынии, как вы знаете, вылились в насилие, но насилие не может быть решением в политике", – сказал Спар.

Как известно, 10 августа в румынской столице прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Напомним, во время антиправительственного протеста в столице Румынии пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару.

70 человек из 452, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы.

Помимо этого, президент Румынии Йоханнис осудил непропорциональный характер действий сил правопорядка. Президент Румынии также требует у главы МВД срочных объяснений по поводу событий на площади Победы.
Румыния, протесты, Еврокомиссия, митинги
Источник:

ТАСС

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