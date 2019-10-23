Еврокомиссия решила принять в Шенген еще одну страну Европы

Поданная в 2015 году заявка Хорватии о вхождении в список стран Шенгенского соглашения была одобрена

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Несмотря на то, что совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить шенгенскую зону, еще одна страна практически вступила в Шенген.

22 октября Европейская комиссия одобрила поданную в 2015 году заявку Хорватии о вхождении в список стран Шенгенского соглашения, о чем сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамополос.

"В течение четырех лет Хорватия постоянно двигалась по пути прогресса в выполнении необходимых условий. Сегодня мы это признали и поздравили Хорватию с этой работой. Мы пришли к выводу, что Хорватия выполнила все условия и обеспечила соблюдение всех Шенгенских регуляторных норм", – отметил он на пресс-конференции в Страсбурге.

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От окончательного включения в Шенген Хорватию, которая является самым молодым членом Евросоюза, отделяет решение Совета ЕС, которому Аврамополос рекомендовал одобрить эту инициативу единогласно.

На сегодняшний день в шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза, а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС – Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Напомним, что у граждан Украины есть возможность безвизового въезда в шенгенскую зону. В целом же, украинцам можно не оформлять визы для поездок в 126 стран мира.

Но в прошлом году Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях для поездок в Шенгенскую зону. Новая система начнет работать в 2021 году. Узнать о ней подробнее вы можете в видеосюжете:

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