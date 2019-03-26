Европарламент проголосовал за отмену перевода часов
410 евродепутатов поддержали отказ от перехода на летнее и зимнее время
Члены Европейского парламента предлагают с апреля 2021 года отменить практику перевода часов на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект 26 марта поддержали 410 европарламентариев при 192 проголосовавших против этого, пишет Reuters.
Впрочем, результаты голосованиям являются лишь поводом для начала дискуссий со странами-членами Евросоюза, каждой из которых еще предстоит занять позицию по данному вопросу.
На сегодняшний день страны ЕС, как и многие другие, включая Украину, в последнее воскресенье марта переводят часы на час вперед и на час назад – в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что изначально председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер добивался отмены перевода часов уже в этом году, основывая на результатах опроса, согласно которым 80% жителей Евросоюза выступают против перевода часов.
Мы также писали о плане Еврокомиссии, которая предложила отменить перевод часов во всем содружестве, предоставив странам-членам свободу решать, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.
Кроме того, сообщалось, что французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени.
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