Европарламент проголосовал за отмену перевода часов

410 евродепутатов поддержали отказ от перехода на летнее и зимнее время

Фото: Pixabay

Европарламент проголосовал за отмену перевода часов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a3a/830/5c9a3a8309ef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a3a/830/5c9a3a8309ef4.jpg 2019-03-26T17:07:49+02:00 Евросоюз 410 евродепутатов поддержали отказ от перехода на летнее и зимнее время

Члены Европейского парламента предлагают с апреля 2021 года отменить практику перевода часов на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект 26 марта поддержали 410 европарламентариев при 192 проголосовавших против этого, пишет Reuters.

Впрочем, результаты голосованиям являются лишь поводом для начала дискуссий со странами-членами Евросоюза, каждой из которых еще предстоит занять позицию по данному вопросу.

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На сегодняшний день страны ЕС, как и многие другие, включая Украину, в последнее воскресенье марта переводят часы на час вперед и на час назад – в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что изначально председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер добивался отмены перевода часов уже в этом году, основывая на результатах опроса, согласно которым 80% жителей Евросоюза выступают против перевода часов.

Мы также писали о плане Еврокомиссии, которая предложила отменить перевод часов во всем содружестве, предоставив странам-членам свободу решать, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.

Кроме того, сообщалось, что французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени.

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