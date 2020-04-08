Европе нечем лечить больных коронавирусом: ЕС просит о помощи

Сразу несколько стран столкнулись с дефицитом седативных, обезболивающих, миорелаксантов и антибиотиков

В ближайшее время Германия и еще несколько стран ЕС столкнутся с дефицитом медикаментов для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной болезни, от пандемии которой страдает Европа.

Ссылаясь на письмо еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес к производителям лекарств, немецкое издание Die Welt пишет, что у нескольких стран лекарств уже осталось только на неделю.

Речь идет о седативных, обезболивающих, миорелаксантах и антибиотиках, в первую очередь фентаниле, пропофоле, кетамине, лорозепаме и морфине.

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В связи с этим Кириакидес призвала несколько европейских фармацевтических ассоциаций "в срочном порядке" увеличить производство этих лекарств, заявив о "чрезвычайной срочности проблемы".

"Мы полагаемся на вас и вашу ответственность и солидарность для того, чтобы пациенты в Европе имели доступ к необходимым лекарствам", – пишет в письме еврокомиссар.

В то же время ее обращение разоблачает то, что у некоторых стран Европы, в частности Испании, Франции, Швеции, Финляндии и Австрии, средства для лечения тяжелых больных уже закончились.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарственный препарат, который не следует принимать при коронавирусной болезни.

А ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США почти исчерпали весь запас средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

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