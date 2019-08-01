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Европу очень тревожат российские ядерные ракеты – Маас

Сегодня, 13:48

В МИД Германии выразили обеспокоенность нарушениями Россией договора об РСМД

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хейко Маас

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хейко Маас / Фото: AFP

Европу очень тревожат российские ядерные ракеты – Маас https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%81 Евросоюз В МИД Германии выразили обеспокоенность нарушениями Россией договора об РСМД

Европа всерьез встревожена отказом России уничтожить ракету 9М729, которая, как заявили США и НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

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"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", – говорится в его комментарии для издания RND, опубликованном 1 августа.

Глава немецкой дипломатии добавил, что цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду.

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"И когда мы завтра проснемся, один из самых успешных договоров о разоружении будет уже историей", – констатировал Маас.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.  

Мы также писали, что 3 июля российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Германия ядерное оружие Маас ДРСМД ракетный договор 9М729

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