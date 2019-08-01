Европу очень тревожат российские ядерные ракеты – Маас

Европа всерьез встревожена отказом России уничтожить ракету 9М729, которая, как заявили США и НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас.
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"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", – говорится в его комментарии для издания RND, опубликованном 1 августа.
Глава немецкой дипломатии добавил, что цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду.
"И когда мы завтра проснемся, один из самых успешных договоров о разоружении будет уже историей", – констатировал Маас.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
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