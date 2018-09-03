Евросоюз категорически против плана Британии по Brexit

Сегодня, 16:04

Брюссель обвиняет Лондон в нежелании принимать на себя торговые обязательства в полном объеме

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Глава делегации Евросоюза на переговорах с Великобритании о выходе королевства из состава ЕС Мишель Барнье категорически против предложенного британским премьер-министром Терезой Мэй будущего торгового соглашения.

По его словам, разработанная в Лондоне "общая книга правил", затрагивающая только товары, но не услуги, не входит в интересы ЕС. Барнье считает такой план Лондона "концом единого рынка и европейского проекта".

"У британцев есть выбор. Они могли бы остаться на едином рынке, по принципу Норвегии, которая, также не будучи членом ЕС, принимает все соответствующие правила, чем делает свой  вклад в европейскую солидарность. Это ваш выбор. Но если мы дадим британцам снимать с наших правил только сливки, серьезных последствий будет не избежать. Тогда все другие третьи страны cмогут требовать такие же льготы", – сказал он.

Другой проблемой Барнье называет то, что на данный момент многие товары поставляются вместе с прилагаемыми услугами, поэтому их трудно разделить.

"Есть еще одна причина, по которой я решительно выступаю против предложения британцев. К каждому продукту прилагаются услуги. Например, касательно ваших мобильных телефонов это от 20% до 40% их стоимости. У нас есть единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Мы десятилетиями взращивали собственную экосистему, с которой нельзя играть, убирая по одному кусочку", – добавил он..

Барнье напомнил, что окончательный срок для переговоров между Британией и ЕС установлен до конца октября, но их могут продлить до середины ноября.

В то же время, как сообщалось у самой Меркель данным планом также недовольны – члены Консервативной партии обвиняют премьера в мягкотелости.

Кроме того, Тереза Мэй гарантировала, что Великобритания не сойдет с намеченного пути.

Также британский премьер исключила возможность проведение повторного референдума о выходе королевства из Евросоюза.
ЕС, Евросоюз, торговый баланс, брексит, Brexit, Тереза Мэй, единый рынок
Источник:

BBC news

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