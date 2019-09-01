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Евросоюз отказался пойти на уступки Джонсону по Brexitl

1 сентября, 21:00

В ЕС заявили, что уже предложенный Британии вариант - это максимум

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Ведущий участник переговоров со стороны Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье отверг предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения "запасной механизм" о границе с Северной Ирландией.

Об этом сообщает BBC.

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По словам Барнье, нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия – является "максимальной уступкой", которую Британии может предложить Евросоюз.

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Сценарий 1 сентября

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Евросоюзе заверили в открытости к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по проблеме выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), кроме выхода без соглашения. Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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