Евросоюз продлил санкции против Северной Кореи

Санкции были приняты в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц Северной Кореи.

"Совет пересмотрел свой автономный список лиц, которые подпадают под ограничительные меры в соответствии с режимом санкций против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Она подтвердила, что в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц действуют санкции, предусматривающие запрет на поездки и замораживание активов", - говорится в решении ЕС.

Санкции введены в отношении лиц и компаний, причастных к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкции.

Санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний.

"Санкции ЕС против КНДР являются самыми жесткими за те, которые действуют в отношении любой страны. Они были приняты в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН. ЕС не только применяет санкции, введенные ООН, но и имеет свой автономный режим санкций в отношении КНДР, который дополняет и усиливает санкции, принятые ООН" - напомнили в Совете ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз продолжит санкционный режим в отношении КНДР до достижения главной цели – денуклеаризации Корейского полуострова.

По ее словам, "ЕС также будет добиваться от всех других сторон соблюдения введенных санкций".

Вместе с тем она подчеркнула, что "санкционный режим не является самоцелью, а лишь способом добиться конечной цели".

Напомним, в США назвали условие для снятия санкций с Северной Кореи.

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