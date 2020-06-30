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Евросоюз пустит украинцев, но не всех: в СМИ назвали условия

30 июня, 19:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

В ЕС смогут въехать несколько категорий украинцев, у которых есть существенные причины

С 1 июля Европейский Союз открыл границы для граждан 14 стран, которые не входят в состав ЕС, и хотя Украина в него не вошла, все же некоторые категории наших сограждан смогут попасть в Евросоюз.

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Так, границы ЕС останутся закрыты для тех украинцев, которые заявили некритичные цели поездки, а при определенных условиях попасть в Европу все же будет разрешено, сообщает "Европейская правда".

В частности, члены Евросоюза имеют право разрешить въезд для:

- студентов, едущих на учебу;

- моряков, направляющихся на судно;

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- граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

- квалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников, а также дипломатов.

Напомним, что украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".

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