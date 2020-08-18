Счета заморозят: Евросоюз составляет черный список окружения Лукашенко

В санкционный список руководства Беларуси уже входят четыре человека

После попыток президента Александра Лукашенко жестоко подавить мирные протесты в Беларуси Евросоюз начал составлять санкционный список руководства республики. Об этом заявила во вторник, 18 августа, представитель дипломатии Евросоюза Набила Массрали, сообщает ТАСС.

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"Я могу подтвердить, что подготовка санкционного списка уже началась. Я пока не могу сказать, когда она завершится. После этого список должен быть утвержден Советом ЕС", – заявила она.

Массрали также подчеркнула, что санкции будут приняты "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года и включает запрет на поставки оружия в эту страну, а также черный список из четырех человек, связанных с исчезновениями оппозиционных деятелей и журналистов".

14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Беларуси, ответственных за полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа. Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, и их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

Напомним, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что вводимые Евросоюзом санкции в отношении Беларуси не затронут простых граждан.

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