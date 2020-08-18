Разгоны демонстрантов и пытки в СИЗО: Лукашенко наградил силовиков медалями

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне сообщений о жестоких задержаниях и пытках демонстрантов наградил большую группу сотрудников силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий указ белорусского президента опубликован на национальном правовом интернет-портале.

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Указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. Среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

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Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа.

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Как известно, многие участники протестов в Беларуси были задержаны силовиками, после освобождения они рассказывали о жестоком обращении и пытках.

По данным правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Также Лукашенко называл протестующих "пушечным мясом" и советовал не высовываться на улицы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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