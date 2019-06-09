Большинство акционеров Facebook выступают за отставку Цукерберга

Они недовольны уровнем защиты личных данных пользователей сети

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68% внешних акционеров Facebook проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга, сообщает Голос Америки.

Они считают, что политика компании по защите личных данных пользователей недостаточно мощная.

Однако, как отмечает издание, вероятно, это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина в двухуровневой системе акций, согласно которой каждая акция Цукерберга и руководства компании соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, акции, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.

"Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании. Цукерберга может освободить только сам Цукерберг", – отмечает издание.

Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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