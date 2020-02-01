Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Финал Brexit: в Лондоне открылось посольство ЕС

1 февраля, 14:35

Посольство возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда

/ Фото: AFP

После окончания Brexit – выхода Британии из Европейский Союза – в Лондоне было открыто дипломатическое представительство ЕС.

Как говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, представительство начало работу 1 февраля. Делегацию возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда.

Дипмиссия находится в помещении бывшего представительства Европейской комиссии в Лондоне. Кроме стандартных дипломатических функций делегация Евросоюза будет "играть ключевую роль" в отслеживании выполнения соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.

Реклама

Кроме того, миссии защищать права граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве.

В тренде
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit
Фото: REUTERS/Simon Dawson

"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного судопроизводства, внешней политики, безопасности и обороны", - подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ведет переговоры о новом торговом соглашении с Великобританией. Об этом читайте в статье "Прощание по-европейски: как рынки отреагировали на Brexit и что ждет Украину".

Ну а в самой Великобритании продолжаются народные гуляния: британцы радуются выходу из ЕС, который затянулся на несколько лет и привел ко множественным кадровым перестановкам в правительстве. Они ходят по улицам, поют песни и даже сожгли флаг Евросоюза.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Лондон посольство ЕС Brexit

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото
Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фотоFun
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбой
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Facebook: в каких странах произошел сбойСША
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕС
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕСЕвросоюз
Судьба
Судьба "Северного потока – 2": достроит ли Россия трубу, несмотря на санкцииРоссия
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки Украины
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки УкраиныПолитика
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности BrexitЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...