Финал Brexit: в Лондоне открылось посольство ЕС

/ Фото: AFP

После окончания Brexit – выхода Британии из Европейский Союза – в Лондоне было открыто дипломатическое представительство ЕС.

Как говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, представительство начало работу 1 февраля. Делегацию возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда.

Дипмиссия находится в помещении бывшего представительства Европейской комиссии в Лондоне. Кроме стандартных дипломатических функций делегация Евросоюза будет "играть ключевую роль" в отслеживании выполнения соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.

Реклама

Кроме того, миссии защищать права граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве.

В тренде Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit

"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного судопроизводства, внешней политики, безопасности и обороны", - подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ведет переговоры о новом торговом соглашении с Великобританией. Об этом читайте в статье "Прощание по-европейски: как рынки отреагировали на Brexit и что ждет Украину".

Ну а в самой Великобритании продолжаются народные гуляния: британцы радуются выходу из ЕС, который затянулся на несколько лет и привел ко множественным кадровым перестановкам в правительстве. Они ходят по улицам, поют песни и даже сожгли флаг Евросоюза.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама