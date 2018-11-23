Финляндия заявила о доказательствах, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о наличии у правительства доказательств вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) во время учений Trident Juncture, пишет verkkouutiset.fi.

"Для нас дело ясное. У нас есть доказательства, и мы действуем на их основании... Финляндия не действует на основании слухов", – сказал министр в парламенте, где выступил с докладом на эту тему перед комитетом по иностранным делам.

Раскрывать детали проведенной следственной работы Тимо Сойни не стал. "Мы не будем пока раскрывать детали русским. Мы говорили, что у нас есть доказательства, и они им предъявлены. Они их оспорили, но это не меняет дело", – добавил он.

По словам министра, вопрос решается дипломатическим путем. "Финляндия продолжит действовать, чтобы подобное не происходило, а если обнаружим это, то проверим и сообщим", – подчеркнул глава МИД.

Финляндия потребовала, чтобы Москва отказалась от таких попыток вмешательства в работу GPS, которые могут привести к "нежелательным инцидентам", сказал Сойни.

Ранее МИД Финляндии заявил, что считает "заслуживающими доверия" предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS. Об этом в середине ноября объявило министерство обороны Норвегии. Причем военные тоже возложили ответственность за эту радиоэлектронную диверсию на русских.

В министерстве заявили, что "осведомлены относительно того, что помехи (в работе GPS) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове". Также в заявлении норвежского министерства обороны говорилось, что "МИД Норвегии ранее обозначил этот вопрос перед российской стороной".

Сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам во время военных учений Североатлантического альянса. Однако помехи были настолько серьезными, что летчики НАТО при выполнении заданий получали лишь слабый сигнал GPS, а в некоторых случаях он вообще отсутствовал. Но на безопасность полетов это не влияло, утверждают военные, поскольку летчики используют не только спутниковую, но и наземную систему навигации.

Еще раньше премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время учений НАТО в Норвегии. По словам Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

Причем глушение GPS-сигнала несет угрозу не только военным, но и гражданским полетам.

2 ноября норвежская пресса писала, что в фюльке (области) Финнмарк у пассажирского самолета в полете отказала система GPS. В тот момент воздушное судно находилось недалеко от российской границы и аэропорта Киркенес. Тогда же сообщалось, что сбой в работе GPS все-таки сказывается на безопасности полетов: сам по себе сбой в работе одной из навигационных систем не критичен, но если возникнут проблемы и с резервной системой, самолет может "ослепнуть".

Напомним, учения НАТО стартовали 25 октября. В маневрах на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии принимали участие военнослужащие из 32 стран, включая украинцев, финнов и шведов.

В активной фазе самых масштабных учений в регионе со времен холодной войны были задействованы 50 тысяч военных, 10 тыс. боевых машин, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей. Со стороны США в маневрах участвовала самая крупная военная группировка – 14 тысяч военнослужащих.

После активной фазы учений, которая завершилась 7 ноября, последовали командно-штабные учения (14-23 ноября). В рамках учений проверяется способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО. По мнению экспертов, масштаб учений – очередной признак усиления недоверия в отношениях Москвы со столицами стран НАТО.