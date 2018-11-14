Россия "глушила" GPS во время учений НАТО: появилась реакция Альянса

Сегодня, 19:59

С точки зрения гражданского использования GPS любое подавление этой системы опасно и безответственно, заявили в НАТО

Учения НАТО в Норвегии. Фото: AFP
Учения НАТО в Норвегии. Фото: AFP

Подавление сигнала навигационной системы GPS в зоне учений НАТО Trident Juncture, а также в любых других местах опасно и безответственно. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

"Норвегия установила, что Россия несет ответственность за глушение сигнала GPS с Кольского полуострова в течение учений Trident Juncture. Финляндия выразила озабоченность по поводу возможного глушения сигналов в Лапландии, с точки зрения гражданского использования GPS любое подавление этой системы опасно и безответственно. В целом, мы наблюдаем применение кибератак и электронных военных систем все более часто и со все более широким размахом. НАТО принимает эти угрозы всерьез и повышает свои способности отвечать на них, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - заявила она.

Ранее Министерство обороны Норвегии заявило, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем, которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября. 

Ранее сообщалось, что во время масштабных учений НАТО в Норвегии было обнаружено вмешательство в работу системы GPS, что привело к сбоям в навигации. По мнению премьер-министра Финляндии Юха Сипиля, к организации этих проблем могла быть причастна Россия.

Как заявил глава финского правительства, "в технологическом плане относительно легко нарушить радиосигнал и, вполне возможно, что Россия стоит за этим, это послание всем сторонам, принимающим участие в учениях".

Также премьер добавил, что у россиян есть и соответствующие технические возможности и подчеркнул, что сбои в работе GPS увеличивают риски возникновения авиационных происшествий.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии состоялись крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО – Trident Juncture-2018.
Россия, Норвегия, НАТО, учения, gps, глушилка
Источник:

ТАСС

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