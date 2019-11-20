Франция хочет ужесточить правила приема в ЕС

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Франция направила государствам-членам Европейского союза предложения по изменению условий принятия новых членов в объединение. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Франция предложила ввести семь этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты".

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Кроме того, в любой момент ЕС сможет остановить процесс вступления. В настоящее время внедрение европейского законодательства в стране-кандидате поделено на 35 тематических блоков – от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, которые внедряются одновременно.

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Напомним, переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония в Евросоюз поставили на паузу. Лидеры ЕС решили перенести принятие решения на апрель-май 2020 года. Франция и еще несколько стран на саммите в Брюсселе 17-18 октября заветировали этот вопрос, мол, нужно сначала решить все проблемы с Brexit. Для Албании и Северной Македонии это был удар. Особенно для Северной Македонии, которая ради вступления в ЕС и НАТО пошла на изменение названия страны.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 29 мая 2019 Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок .

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