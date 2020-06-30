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Франция остановила атомную станцию-"одногодку" ЧАЭС

30 июня, 14:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

АЭС Фессенхайм была фактически градообразующим предприятием для жителей одноименного поселка

Европа продолжает отказываться от атомной энергетики – после Германии, которая в конце декабря отключила Филипсбургскую АЭС, старейшую станцию закрыли и во Франции.

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Как сообщает le Monde, АЭС Фессенхайм окончательно отключили от энергосистемы Франции – вслед за первым энергоблоком, который остановился 22 февраля, вечером 29 июня был отключен второй.

Данное решение было принято после многолетних споров Парижа с Берлином и Берном, которые аргументировали свои требования отключить расположенную в Эльзасе АЭС частыми сбоями в ее работе и сейсмоактивностью в долине Верхнего Рейна.

В свою очередь, против закрытия станции выступали около 2,5 тысяч жителей поселка Фессенхайм, для которых АЭС фактически была градообразующим предприятием, и профсоюзы, отстаивавшие интересы 5 тысяч работников станции.

Чтобы частично унять их опасения, Париж решил выплатить не менее 446 миллионов евро компенсаций работникам, а также открыть технопарк, где несколько сотен бывших рабочих АЭС будут заниматься утилизацией слабо обогащенных материалов и биотопливной установки станции.

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Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и продлится до 2040 года.

АЭС Фессенхайм была запущена еще в 1977 году, то есть в один год с Чернобыльской. Проработавшая 43 года станция была самой старой из 19 продолжающих действовать во Франции. Любопытно, что ее отключение было предвыборным обещанием еще предшественника действующего президента Эммануэля Макрона – Франсуа Олланда.

Напомним, что тем временем в Беларуси продолжают строить свою первую атомную электростанцию. Почему появление АЭС "Островецкой" беспокоит экологов, смотрите в видеосюжете:

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