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Франция открывает школы, на занятия пойдут тысячи учеников

17 мая, 23:24

Елена Вус

Частичное начало работы школ следует за открытием торгового сектора, пляжей и некоторых туристических мест

В понедельник во Франции возобновлением занятий ряда школ продолжится реализация выхода из режима изоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Le Figaro.

Частичное начало работы школ следует за открытием торгового сектора, пляжей и некоторых туристических мест.

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Так, в 4 тыс. школ "зеленой" зоны – наименее затронутой эпидемией части страны – вернутся около 150 тыс. учеников шестых и пятых классов колледжей. Посещение школы допускается только при ношении маски.

Тем временем, в воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила о 483 новых летальных исходах за минувшие сутки среди больных, зараженных коронавирусом (96 зарегистрировано накануне). Общее число смертей инфицированных COVID-19 достигло 28108.

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Это самый значительный рост данного показателя за последние недели.

Ранее французский парламент окончательно утвердил законопроект, голосование по которому ранее состоялось в Сенате, о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.

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А тем временем, врачи во Франции с коронавирусом борются лекарством от артрита.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция школа карантин ученики коронавирус COVID-19

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