Во Франции с коронавирусом борются лекарством от артрита

Клинические испытания лекарства от ревматоидного артрита, проведенные французской больничной организацией Assistance publique — Hopitaux de Paris, продемонстрировали его эффективность в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов вызываемого коронавирусом заболевания — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом. Об этом сообщается на сайте организации.

"Считается, что у пациентов с пневмонией COVID-19 „цитокиновый шторм" иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти. Эти первые результаты касаются выборочного контролируемого мультицентрического исследования с тоцилизумабом — моноклональным антителом, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкина-6 и используется, в частности, при лечении ревматоидного артрита", – говорится в заявлении.

Исследование охватывает 129 пациентов — 65 из них, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение. В качестве критерия метода, который бы сигнализировал о неудаче, учитывалась необходимость в искусственной вентиляции легких (механической или неинвазивной – Ред.) или смерть пациента спустя 14 дней после начала исследования. По итогам наблюдений, "данный критерий был достигнут у значительно меньшей части пациентов из группы, получавшей тоцилизумаб".

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Цитокиновый шторм — последствие реакции иммунной системы, которая возникает из-за неправильной и чрезмерной выработки цитокинов — информационных молекул. Эти клетки активируют рецепторы, которые дают организму сигнал к выработке веществ, растворяющих не только зараженные, но и здоровые ткани. В случае с вызываемой коронавирусом пневмонией это приводит, в частности, к отеку легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Напомним, что число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тысячам.

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