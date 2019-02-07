Франция отозвала посла из Италии: появилась реакция Сальвини
Вице-премьер Италии выразил готовность встретиться с Макроном и начать переговоры
Италия не намерена ссориться с Францией, заверил вице-премьер и министр внутренних дел республики Маттео Сальвини на фоне отзыва Парижем главы своего посольства в стране.
"Мы не хотим ни с кем ссориться, полемика нас не интересует. Мы защищаем интересы итальянцев", – цитирует его ANSA.
Итальянский вице-премьер также заявил о готовности ради блага своего народа перевернуть страницу в отношениях с Францией и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.
"Мы готовы встретиться с президентом Макроном и французским правительством, сесть за стол и разобраться с тремя основными вопросами, которые лежат в моей компетенции", — заверил Сальвини.
Чтобы Париж и Рим могли сблизиться, Франция должна прекратить возвращать мигрантов, попавших в ЕС через Италию, выдать экстремистов, скрывающихся на территории страны, и сократить время проверки документов на границе для граждан Италии.
Напомним, 7 февраля МИД Франции отозвал посла из Италии на фоне "повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений".
Как мы уже писали, в прошлом месяце вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом".
Кроме того, раньше он утверждал, что французский президент куда хуже решает миграционную проблему, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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