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Франция отозвала посла из Италии: появилась реакция Сальвини

Сегодня, 18:00

Вице-премьер Италии выразил готовность встретиться с Макроном и начать переговоры

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини. Фото: AFP
Франция отозвала посла из Италии: появилась реакция Сальвини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c55/75b/5c5c5575b95ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c55/75b/5c5c5575b95ce.jpg Евросоюз Вице-премьер Италии выразил готовность встретиться с Макроном и начать переговоры

Италия не намерена ссориться с Францией, заверил вице-премьер и министр внутренних дел республики Маттео Сальвини на фоне отзыва Парижем главы своего посольства в стране.

"Мы не хотим ни с кем ссориться, полемика нас не интересует. Мы защищаем интересы итальянцев", – цитирует его ANSA.

Итальянский вице-премьер также заявил о готовности ради блага своего народа перевернуть страницу в отношениях с Францией и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

"Мы готовы встретиться с президентом Макроном и французским правительством, сесть за стол и разобраться с тремя основными вопросами, которые лежат в моей компетенции", — заверил Сальвини.

Чтобы Париж и Рим могли сблизиться, Франция должна прекратить возвращать мигрантов, попавших в ЕС через Италию, выдать экстремистов, скрывающихся на территории страны, и сократить время проверки документов на границе для граждан Италии.

Напомним, 7 февраля МИД Франции отозвал посла из Италии на фоне "повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений".

Как мы уже писали, в прошлом месяце вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом".

Кроме того, раньше он утверждал, что французский президент куда хуже решает миграционную проблему, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Тег Италия, Франция, дипломатия, Макрон, сальвини

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Источник:

ТАСС

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