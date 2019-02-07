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Отношения Франции и Италии на пределе: Париж отозвал посла из Рима

Сегодня, 15:15

Французское правительство выразило возмущение обвинениями, нападками и заявлениями в свой адрес

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Отношения Франции и Италии на пределе: Париж отозвал посла из Рима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2e/840/5c5c2e8402188.jpg Евросоюз Французское правительство выразило возмущение обвинениями, нападками и заявлениями в свой адрес

На фоне ухудшения во французско-итальянских отношениях и резких высказываниях в адрес Парижа со стороны некоторых представителей правительства Италии, французские власти отозвали своего посла в Риме для консультаций.

Об этом 7 февраля сообщили во французском МИД, заявив, что "в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений", чего не случалась с момента окончания Второй мировой войны.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что обе страны объединены общей историей, но считают происходящее "недопустимой провокацией" и неуважением к "демократическому выбору дружественного народа".

"В связи с этой беспрецедентной ситуацией французские власти приняли решение отозвать посла Франции в Италии для консультаций. Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении", – заключают в министерстве.

Напомним, в прошлом месяце вице-премьер и глава МВД Италии Маттэо Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом".

В ответ на это министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что, оскорбляя президента Франции, Сальвини оскорбляет весь французский народ.

Кроме того, Сальвини и прежде выступал с острой критикой Макрона. В частности, он утверждал, что французский президент куда решает миграционную проблему, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Тег Италия, Франция, посол

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