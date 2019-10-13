Франция продаст часть акций национального оператора лотерей

Приватизация акций начнется с 7 ноября текущего года

/ Фото: Pixabay

Правительство Франции рассчитывает получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ. Об этом сообщает Figaro.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер.

"Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация является популярной и успешной", – заявил он.

Реклама

Сейчас страна контролирует 72% компании, но в апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ. Государство останется собственником лишь 20% акций.

По словам генерального директора оператора Стефана Паллеза, правительство хочет привлечь "более миллиарда евро" из этой приватизации.

Но министр экономики считает, что полученная сумма может быть выше: "Называть сумму – это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям".

Напомним, в Украине в течение ближайших пяти лет планируют приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи. А для управления стратегическими госпредприятиями – создать Фонд национального благосостояния.

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации, 13 сентября, а в целом – 2 октября. Теперь его должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама