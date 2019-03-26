Франция в огне: почему никак не успокоятся "желтые жилеты"

Движение "желтых жилетов" во Франции – классический пример, как соцсети организуют общество

Фото: AFP

Франция в огне: почему никак не успокоятся "желтые жилеты" Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/8c8/5c8f718c8be98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/8c8/5c8f718c8be98.jpg 2019-03-26T07:39:00+02:00 Евросоюз Движение «желтых жилетов» во Франции – классический пример, как соцсети организуют общество

В минувшие выходные во Франции состоялась очередная – 19-я акция движения "желтых жилетов". На улицы французских городов вышло около сорока тысяч протестующих. Нынешняя акция была менее массовой, нежели предыдущая, "юбилейная", состоявшаяся неделей ранее (17 марта исполнилось четыре месяца со дня первого массового выступления). Тогда число участников исчислялось сотнями тысяч и закончилось выступление массовыми погромами, пожарами, грабежами.

В целом с различной степенью активности движения "желтых жилетов" проходят еженедельно уже пятый месяц. С течением времени требования демонстрантов становятся все шире, действия – радикальнее. Власти не церемонятся с протестующими: с начала протестов около двух тысяч участников осуждены за разнообразные нарушения, полторы тысячи ожидают приговора. Параллельно с "кнутом" применяется и "пряник" в виде разнообразных уступок демонстрантам. Однако ни первое, ни второе пока что не может снизить накал противостояния.

Как соцсети вышли на улицу

"Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей". С этого поста журналиста Мустафы Найема на странице Facebook начался в ноябре 2013 года украинский Евромайдан, переросший позже в Революцию Достоинства. Французское движение "желтых жилетов" начиналось примерно так же. Разве что инициаторов было несколько. Еще в мае 2018 года француженка Присцилла Людоски написала петицию с требованием не повышать цены на топливо. Долгое время петиция не привлекала к себе особого внимания французов. Но в октябре о ней написала одна из газет, информация о требовании быстро распространилась в интернете. В итоге уже к концу октября петицию подписали более 200 тысяч французов, а через месяц – миллион.

Однако только подписями активность не ограничилась. В соцсетях начали возникать группы, в которых французы обсуждали варианты действий, которые могли бы побудить власти выполнить требование. Одну из таких групп организовал водитель грузовика Эрик Друэ, в числе первых "репостнувший" петицию Людоски. Он и стал фактически организатором первых акций. 17 ноября на улицы Парижа вышли почти 300 тысяч человек. Акции прошли и в других городах Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон первоначально отнесся к протестам весьма легкомысленно. Он дал понять протестующим, что выполнять их требования и снижать цены на топливо власти не намерены, однако готовы содействовать французам, которые пересядут с автомобилей на альтернативные виды транспорта. Однако уже через несколько недель протестов Макрон кардинально изменил мнение. В начале декабря правительство объявило о полугодовом моратории на повышение налогов на автомобильное топливо (собственно, из-за роста налогов топливо и дорожало), а заодно – о моратории на повышение тарифов на газ и электроэнергию. Однако манифестантов, ряды которых составляли не только водители, уступки властей лишь раззадорили. Вместо одного требования появились десятки новых, акции продолжались и набирали оборотов.

Это звучит фантастически, но и новые требования митингующих власти постарались удовлетворить. В средине декабря Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения, о повышении минимальной зарплаты и некоторых других уступках. Но и это не остановило протесты. С различной степенью интенсивности и массовости они продолжаются по сей день.

Отметим, что французские протесты довольно агрессивны: манифестанты не гнушаются погромами, поджогами и т.д. Есть пострадавшие и погибшие. Первая смерть в ходе протестов была зафиксирована 17 ноября в Париже: в результате непреднамеренного наезда автомобиля погибла одна из участниц движения. Всего с момента начала акций погибли уже 11 человек, тысячи получили ранения. По информации, озвученной министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, ущерб от акций на сегодняшний день составляет 200 миллионов евро. По его словам, протесты привели к снижению ВВП страны на 0,1%. Косвенным ущербом также можно считать стоимость уступок Макрона протестующим. По оценкам правительства, в целом они обойдутся казне в 10 миллиардов евро.

Не удивительно, что далеко не все французы поддерживают сегодня движение "желтых жилетов". Если на начальном этапе солидарность с протестующими выражали две трети населения страны, сегодня большинство выступают против продолжения протестов. А в январе десятки тысяч парижан вышли на манифестацию "красных жилетов". Организованное инженером из Тулузы Лораном Сулье новое движение выступало против радикальных действий "желтых жилетов" и призывало к гражданскому миру в республике.

"Если посмотреть на последние акции, то очевидно, что "желтые жилеты" маргинализируются, – отметил в комментарии "Сегодня" политолог Алексей Голобуцкий. – Акции охватывают уже даже не сотни тысяч – десятки тысяч людей. Просто движение воспринимается как символ сопротивления в Европе, подпитывается вниманием прессы и активистов в других европейских странах", – сказал эксперт.

След России или естественный исторический процесс?

Так почему в сытой и обеспеченной, по нашим представлениям, Европе стали возможны столь массовые принципиальные протесты? Отметим, что еще в декабре французские правоохранители начали расследовать причастность Москвы к организации акций. Так, в частности, официальные лица отмечали, что была зафиксирована поддержка движения в группах соцсетей "ботами" из России. Впрочем, расследование этой версии пока ни к каким результатам не привело. При этом отметим, что политические силы, симпатизирующие Кремлю и ранее подозревавшиеся в финансировании Москвой (в частности, тот же "Национальный фронт" Марин Ле Пен), на первых этапах акций "желтых жилетов" никак не проявили своего участия. И лишь позже Ле Пен и другие пророссийские силы начали выражать публичную поддержку движению.

Эксперты сайта "Сегодня" также считают, что Москва, безусловно, воспользовалась протестами во Франции в своих интересах, однако не организовывала их.

"Россия, конечно, не организовывала и не запускала эти протесты. Но россияне пользуются ими, – рассказал сайту "Сегодня" политолог Алексей Голобуцкий. – Они против глобального проекта Евросоюза, поскольку понимают, что с ЕС как единым механизмом "договориться" невозможно. В конце концов он будет настроен против России. Москве всегда – и во времена СССР, и сейчас – было проще договариваться с каждой страной отдельно. По принципу "разделяй и властвуй". Потому понятен интерес россиян к нынешним событиям во Франции".

По словам эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, в событиях во Франции не стоит искать международных "заговоров": это чисто французская история с социально-экономическим подтекстом.

"То, что мы наблюдаем, – это реакция на закат системы, закат последних крох социализма, которые были фундаментом пятой республики. Желтые жилеты олицетворяют собой желание изменить систему, перейти к какому-то следующему этапу", – отметил Илья Куса.

Эксперты обращает внимание, что требования "желтых жилетов" несут в себе констатацию наличия определенного кризиса существующей системы. Так, в частности, требования расширить демократию, по мнению Ильи Кусы, свидетельствуют о недовольстве общества нынешним уровнем прав, свобод, работой "социальных лифтов", взаимопониманием между истеблишментом и народом.

"Они требуют демократии – это значит, есть институциональный кризис. Требуют смены системы – значит, присутствует кризис элит. То есть в целом они требуют новой системы взамен старой, которая не работает. Она деактуализировалась из-за глобальных перемен, с которыми уже не справляется", – отметил Илья Куса.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации видятся выборы во Франции, в результате которых в республике сменятся элиты. По мнению эксперта, одна из глубинных причин зарождения движения "желтых жилетов" – это взаимоотношение власти и общества.

"Макрон олицетворяет собой все то, что французы не любят во власти: богатую элиту, которая оторвана от реальности и народа, как они считают, и которая не представляют их интересы И каждые выборы – это фарс, который ничем не заканчивается. Выбирают одних и тех же, кто не представляет интересы народа. И о Макроне тоже так думают. Потому клинч, в который вошла политическая система Франции, очень глубокий. Выйти из него можно, полагаю, лишь с помощью смены элит и новых выборов. Причем эти выборы должны привести кого-то нового, несистемного игрока. Будет ли это Марин Ле Пен или кто-то еще, я не знаю. Может, появится новая политическая сила. Возможно, в такую силу оформятся "желтые жилеты" – процесс уже начался", – говорит Илья Куса.

В свою очередь, Алексей Голобуцкий полагает, что было бы неправильным объяснять движение "желтых жилетов" реакцией на какие-то текущие проблемы. Поскольку оно – проявление реакции западного мира на глобализацию и на изменение уклада жизни.

"Это естественный исторический процесс, когда технологические изменения, изменения условий труда и так далее происходят быстрее, чем изменения в психологии людей. В философии это называется "борьба модерна против архаики". Модерн – это глобализация. Архаика – это левые или правые популисты, Они дают людям ложные надежды, при этом сами не имеют никакой исторической перспективы. Но люди не понимают, что социальное государство должно на чем-то базироваться. Как минимум на том, что должна расти экономика соответственно запросам. Потому выходят на улицы", – отмечает Алексей Голобуцкий.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.