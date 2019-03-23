Более 40 тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции
В ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека, оштрафованы 107 демонстрантов
По меньшей мере 40,5 тыс. человек в субботу приняли участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции, 5 тыс. из них — в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.
По его словам, "в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", — подчеркнул он.
Прошлая акция протестов, которая состоялась 16 марта, собрала меньше участников по всей Франции — 32,3 тыс. человек, однако количество протестующих в Париже было в два раза больше, чем сегодня: 10 тыс. человек.
В субботу во Франции прошла очередная — 19-я по счету — акция протеста "желтых жилетов". Для охраны порядка в Париже были мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными.
Ранее стало известно, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой,образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".
Как известно, в субботу в ходе насильственных протестов радикальные элементы с "желтых жилетов" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet и люксовый магазин сумок Longchamp. Кроме этого был поврежден целый ряд других известных брендовых магазинов, а также банк и газетные киоски. В ходе беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов.
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