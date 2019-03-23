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Более 40 тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Вчера, 23:58

В ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека, оштрафованы 107 демонстрантов

Фото: AFP
Более 40 тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6d8/215/5c96d82157510.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6d8/215/5c96d82157510.jpg Евросоюз В ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека, оштрафованы 107 демонстрантов

По меньшей мере 40,5 тыс. человек в субботу приняли участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции, 5 тыс. из них — в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

По его словам, "в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", — подчеркнул он.

Прошлая акция протестов, которая состоялась 16 марта, собрала меньше участников по всей Франции — 32,3 тыс. человек, однако количество протестующих в Париже было в два раза больше, чем сегодня: 10 тыс. человек.

В субботу во Франции прошла очередная — 19-я по счету — акция протеста "желтых жилетов". Для охраны порядка в Париже были мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными.

Ранее стало известно, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой,образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". 

Как известно, в субботу в ходе насильственных протестов радикальные элементы с "желтых жилетов" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet и люксовый магазин сумок Longchamp. Кроме этого был поврежден целый ряд других известных брендовых магазинов, а также банк и газетные киоски. В ходе беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов.

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Тег Франция, силовики, акции протеста, желтые жилеты

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