Французкий человек-паук попытался покорить очередной небоскреб и потерпел поражение (видео)

Неудача постигла человека-паука из Франции. Альпинист Ален Робер, которого за невероятные способности покорять небоскребы называют человеком-пауком, потерпел поражение. Он попытался взобраться на 152-метровый небоскреб на западе Парижа. Мужчина почти достиг вершины, но не смог забраться на крышу офисного здания. За восхождением наблюдали озадаченные и смущенные работники. Они и сняли процесс покорения здания. После поражения отчаянный альпинист вынужден был пролезть в окно верхнего этажа. Когда экстремал добрался до земли, его задержала полиция. Ранее Ален Робер за свои высотные подвиги попал в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, он покорил самое высокое здание в мире небоскреб – Бурдж Халифа в Дубае высотой 828 метров.
Как мы уже писали, в прошлом году он покорил четвертое по высоте здание в Париже: 187 метров – всего за час. При этом аресты для человека-паука – обычное дело, ведь обычно он покоряет небоскребы без разрешения собственников или местной власти.
Кроме того, сообщалось, что одна из высочайших гор США покорилась американскому альпинисту Алексу Хоннольду без специального снаряжения – он почти за четыре часа преодолел скалу в 910 метров.
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