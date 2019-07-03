Французы резко высказались о Макроне

Многие граждане по-прежнему относятся к нынешнему главе государства с недоверием

Элтон Джон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Большинство французов (65%) считает, что политика руководства страны благоприятна в первую очередь состоятельному населению. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Elabe ("Элаб") для телеканала Бэ-эф-эм и опубликованные в среду.

"Почти две трети французов полагают, что политика, проводимая президентом Франции Эмманюэлем Макроном, благоприятна состоятельным гражданам, 14% респондентов — что среднему классу, 8% — менее обеспеченным", — указывают социологи.

Не менее 13% опрошенных заявили, что меры, принимаемые властями, направлены на поддержку всех слоев населения. При этом, согласно данным аналитиков, среди тех, кто считает Макрона "президентом богатых", более 70% — пенсионеры.

Помимо этого, как показал опрос, более 50% опрошенных считают, что социально-экономическое положение страны в последние месяцы ухудшилось. По меньшей мере 39% респондентов назвали ситуацию во Франции стабильной.

Французские социологи также выяснили, что многие граждане по-прежнему относятся к нынешнему главе государства с недоверием. Не менее 67% французов, как указывает Бэ-эф-эм, ставят под сомнение меры, которые принимаются для борьбы с безработицей, а 72% респондентов сомневаются в эффективности шагов в сфере налогообложения.

Опрос был проведен 2–3 июля, в нем приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет.

Напомним, Макрон пообещал приехать в Москву на празднование "Дня победы". Французского лидера в Россию пригласил Путин.

Ранее Зеленский пригласил Макрона посетить Украину. Президент поблагодарил французского лидера и пригласил его в Киев.

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