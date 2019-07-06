Генсек НАТО пообещал "оборонный ответ" на выход России из ракетного договора с США

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности играет ключевую роль в евроатлантической безопасности

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты. Об этом в пятницу заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ход заседания Совета НАТО-Россия.

"Все члены Совета НАТО-Россия соглашаются, что Договор играет ключевую роль в евроатлантической безопасности", - отметил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По словам генсека НАТО, Альянс призвал Россию полностью выполнять Договор, а официальная Москва выразила беспокойство по поводу его имплементации.

"Мы готовиться к миру без договора, который будет менее стабильным для каждого из нас", - заявил Столтенберг.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон "О приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)".

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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