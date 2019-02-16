Генсек ОБСЕ рассказал, как можно избежать военных конфликтов в Европе
Необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений
Европе необходимо улучшить кодекс поведения, чтобы не допустить перерастания военных инцидентов в более опасные конфликты. Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.
"Чтобы предотвратить перерастание инцидентов в более опасный конфликт, необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений", - добавил генсек ОБСЕ.
По его словам, он обеспокоен угрозами, связанными с военными инцидентами в XXI веке, поэтому необходимо предпринять меры, чтобы их избежать и, если они происходят, урегулировать.
"Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их (военные инциденты), а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации (о том), что делать до инцидентов и после них", – ответил Гремингер на вопрос, достаточно ли существующих механизмов для избежания военных угроз в Европе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.
Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
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