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Генсек ОБСЕ рассказал, как можно избежать военных конфликтов в Европе

Сегодня, 10:51

Необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений

Фото: facebook.com/thomas.greminger
Фото: facebook.com/thomas.greminger.
Генсек ОБСЕ рассказал, как можно избежать военных конфликтов в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7ce/46b/5c67ce46b1321.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7ce/46b/5c67ce46b1321.jpg Евросоюз Необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений

Европе необходимо улучшить кодекс поведения, чтобы не допустить перерастания военных инцидентов в более опасные конфликты. Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"Чтобы предотвратить перерастание инцидентов в более опасный конфликт, необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений", - добавил генсек ОБСЕ.

По его словам, он обеспокоен угрозами, связанными с военными инцидентами в XXI веке, поэтому необходимо предпринять меры, чтобы их избежать и, если они происходят, урегулировать.

"Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их (военные инциденты), а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации (о том), что делать до инцидентов и после них", – ответил Гремингер на вопрос, достаточно ли существующих механизмов для избежания военных угроз в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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Тег обсе, Европа, Гремингер

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