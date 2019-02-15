В НАТО должны готовиться к большому количеству российских ракет в Европе – Столтенберг
НАТО оставляет для России окно в 6 месяцев для восстановления действия ДРСМД
Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Генсек подчеркнул, что НАТО оставляет для России "окно" в 6 месяцев для восстановления действия Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд.
Вместе с тем он подчеркнул, что Альянс уже сейчас, не дожидаясь завершения этого периода, должен готовиться к прекращению действия настоящего договора.
"Хотя мы и хотим избежать гонки вооружений, мы не можем позволить себе быть наивными ... Мы должны готовиться к миру без ядерного соглашения и с большим количеством российских ракет в Европе", – подчеркнул он.
Генсек отметил, что Россия 12 лет назад, во время известной речи Путина в Мюнхене, первой высказала сомнение в необходимости сохранения ядерного соглашения.
"Именно здесь Путин впервые выразил желание оставить ДРСМД. Этот договор выполняла только одна сторона, и это не добавляло нам безопасности", - пояснил он.
Генсек отметил также рост военной мощи Китая: "рост (военной мощи) Китая – это также вызов".
Ранее сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.
Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
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