Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Германия идет в новую фазу пандемии: Меркель обратилась к немцам

12 мая, 01:55

Денис Беспалов

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек

Жителям Германии необходимо продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник в Берлине.

"Германия идет в новую фазу пандемии. Важно будет параллельно с послаблениями обеспечить, чтобы граждане выполняли основные предписания – сохраняли дистанцию, носили защитные маски. Это очень важно", – сказала канцлер.

Ее заявления прозвучали на фоне ряда акций протеста против эпидемиологических мер. В субботу такие демонстрации прошли в Берлине, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, участвовали тысячи человек. В столице не обошлось без задержаний, поскольку собравшиеся не соблюдали дистанцию. За полторы недели до этого – 1 мая – призыв левых группировок выйти на улицы привел к стихийному массовому шествию.

Реклама

Во всей ФРГ запрещены массовые мероприятии. С недавних пор разрешено собираться на согласованные с властями политические акции. Численность участников таких демонстраций разнится от региона к региону в диапазоне от 50 до 100.

В тренде
Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек, 145 тыс. уже выздоровели. За минувшие сутки число новых случаев выросло на 357. Умерли от последствий за все время пандемии 7,4 тыс. Темпы замедляются, федеральные земли медленно снимают ограничения. Меркель уже говорила, что первая стадия пандемии позади.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен быть готов ко второй волне.

.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Ангела Меркель коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 маяЕвросоюз
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фотоFun
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Хакеры из РФ и Китая устроили
Хакеры из РФ и Китая устроили "охоту" на британскую вакцину против COVID-19 – СМИЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...