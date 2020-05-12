Германия идет в новую фазу пандемии: Меркель обратилась к немцам

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек

Жителям Германии необходимо продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник в Берлине.

"Германия идет в новую фазу пандемии. Важно будет параллельно с послаблениями обеспечить, чтобы граждане выполняли основные предписания – сохраняли дистанцию, носили защитные маски. Это очень важно", – сказала канцлер.

Ее заявления прозвучали на фоне ряда акций протеста против эпидемиологических мер. В субботу такие демонстрации прошли в Берлине, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, участвовали тысячи человек. В столице не обошлось без задержаний, поскольку собравшиеся не соблюдали дистанцию. За полторы недели до этого – 1 мая – призыв левых группировок выйти на улицы привел к стихийному массовому шествию.

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Во всей ФРГ запрещены массовые мероприятии. С недавних пор разрешено собираться на согласованные с властями политические акции. Численность участников таких демонстраций разнится от региона к региону в диапазоне от 50 до 100.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

В Германии коронавирусом заразились почти 170 тыс. человек, 145 тыс. уже выздоровели. За минувшие сутки число новых случаев выросло на 357. Умерли от последствий за все время пандемии 7,4 тыс. Темпы замедляются, федеральные земли медленно снимают ограничения. Меркель уже говорила, что первая стадия пандемии позади.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен быть готов ко второй волне.

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