Убийство чеченского командира в Берлине: Германия официально обвинила Россию

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года

Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), передает DW.

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Так, прокуратура в Карлсруэ в четверг, 18 июня, заявила, что подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Кавтарашвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.).

"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии", – говорится в заявлении.

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

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Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

В связи с убийством Хангошвили министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил возможности введения против России новых санкций. "Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу", – заявил глава германского МИДа вскоре после того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против Москвы Федеральной прокуратурой страны.

В качестве ответной меры Германия уже выслала группу российских дипломатов.

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