Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Германия призывает Россию и США сохранить важный ядерный договор

21 августа, 20:20

Через два года истекает срок действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений

/ Фото: Getty Images

Россия и США должны договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Германия призывает, и этот призыв направлен также в адрес США, сделать все, чтобы Договор СНВ-3 был продлен, - отметил он. - Нас радует, что между Россией и США идут переговоры на этот счет".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Реклама

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

В тренде
"Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Германия США СНВ-3

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...