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Распад ракетного договора США и России: в НАТО сделали четкое заявление

Сегодня, 13:21

Решение США о выходе из договора полностью поддерживают союзники по НАТО

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Распад ракетного договора США и России: в НАТО сделали четкое заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 США Решение США о выходе из договора полностью поддерживают союзники по НАТО

Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия ДРСМД.

"Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО", – говорится в сообщении.

НАТО также полностью возложила ответственность за прекращение действия договора на Россию. Альянс в своем заявлении пообещал подготовить ответ на риски, вызванные российскими крылатыми ракетами типа 9М729. По мнению Вашингтона и его союзников, эти ракеты нарушают нормы ДРСМД.

"Ситуация, в которой США полностью соблюдают условия договора, а Россия – нет, неустойчива", – заявили в НАТО.

Страны НАТО остаются привержены сохранению контроля над вооружениями.

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"Союзники полностью привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Таким образом, мы продолжим поддерживать и укреплять контроль над вооружениями как ключевой элемент евроатлантической безопасности", – утверждается в заявлении.

Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

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ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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НАТО РСМД ДРСМД

Источник: ТАСС

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