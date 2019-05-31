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Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки

31 мая, 21:00

Джереми Хант отметил, что это будет наилучшим для Соединенного Королевства

Фото: AFP

Великобритания не должна исключать варианта выхода из Евросоюза без соглашения о его условиях. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в пятницу заявил глава британского МИД Джереми Хант.

"Я отдаю предпочтение выходу со сделкой. Думаю, что это будет наилучшим для Соединенного Королевства и его конституционной целостности. Но, если бы передо мной был выбор, не выходить вообще или выйти без сделки, я бы выбрал выход без соглашения", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit. В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег Великобритания, ЕС, Мэй, Brexit, Тереза Мэй, хант

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Источник:

ТАСС

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